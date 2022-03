A juíza presidente do coletivo do Tribunal de Leiria que está a julgar o processo relativo ao incêndio de Pedrógão Grande, onde morreram 66 pessoas, teve esta segunda-feira de chamar a atenção da testemunha Belo Costa, ex-adjunto nacional de operações de socorro, por estar a evitar responder às perguntas que lhe faziam.









“A sua obrigação é responder com verdade e sem rodriguinhos às questões que lhe são colocadas”, disse a juíza, numa altura em que Belo Costa era questionado sobre o facto de não ter enviado para o incêndio um helicóptero Kamov e uma parelha de aviões Canadair que estavam disponíveis.

Belo Costa acabou por dizer que “não tinha nenhuma informação que justificasse o empenhamento desses meios” aéreos pesados.









Leia também Comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande não podia ter feito mais, afirma investigador Xavier Viegas À pergunta sobre o que falhou no combate ao incêndio, disse que “eventualmente um pedido de reforço de meios mais consistente pelo comando distrital”.

Sobre a atuação do comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, disse que “fez o que tinha a fazer, não tinha como fazer mais”. “Deparou-se com um incêndio com características completamente diferentes do comum” e que se “agravou mais para o final da tarde por causa do fenómeno atmosférico”.





O processo tem 11 arguidos, acusados de crimes de homicídio e ofensas à integridade.