Responsável de ATL em Lisboa detido por suspeita de abuso sexual de meninas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 44 anos, suspeito de abuso sexual de crianças num ATL, em Lisboa.Num comunicado, a PJ indica que o homem "terá abusado sexualmente de várias crianças do sexo feminino, com idades de 8 a 10 anos, as quais frequentam um estabelecimnento de atividades de tempo livre".O presumível abusador era o responsável pelo espaço, tendo aproveitado a proximidade e a confiança com as crianças para consumar os atos, que ocorreram entre 2017 e setembro deste ano.O detido encontra-se em prisão preventiva.