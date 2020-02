Responsável de lar desvia 30 mil euros após morte de utente

António Joaquim Fernandes, presidente da Associação de São Tiago de Vila Chã, em Alijó, está acusado pelo Ministério Público (MP) de dois crimes de furto qualificado num valor total de 45 800 euros, transferidos das contas de uma utente, sendo que mais de 30 mil foram retirados quando a mulher já tinha morrido.Segundo o MP, a ofendida sofreu um AVC em 2012, passando a padecer de demência vascular e epilepsia vascular. Começou a ter apoio ao domicílio por parte da associação e, em finais de 2015, integrou o lar dessa IPSS.Em janeiro seguinte, António Joaquim Fernandes - que é líder do PS de Alijó - "convenceu-a a assinar uma procuração a seu favor para a representar nas instituições bancárias". Em março, a mulher foi internada, tendo passado nova procuração, poucos dias após ter alta."Conhecendo o desinteresse dos familiares [a mulher, viúva e sem filhos, raramente recebia visitas] e sabendo que esta [...] tinha esperança de vida diminuta, o arguido decidiu que a associação à qual presidia iria apoderar-se de pelo menos parte do dinheiro da ofendida", lê-se na acusação do MP.A 14 de dezembro de 2016, transferiu 15 mil euros para a associação. Quatro dias depois, a mulher morreu, aos 72 anos. A 3 de janeiro, foram transferidos mais 30 800 euros. "Quis aproveitar-se do falecimento da ofendida e do desconhecimento da Caixa Geral desse óbito". Caso os herdeiros não reclamem o valor, deve o mesmo ser declarado a favor do Estado.António Joaquim Fernandes confirma que já contestou a acusação através do pedido de abertura da fase de instrução - que vai correr os seus termos. Garante que tem "a firme intenção de defender o meu bom-nome e o da instituição a que presido"."O processo respeita à Associação S. Tiago de Vila Chã, da qual sou presidente. E é nessa qualidade que fui envolvido e não a nível pessoal", refere aoAntónio Joaquim Fernandes. "Na base deste processo, está um enorme equívoco e a total distorção da realidade, uma vez que a associação não obteve qualquer proveito ilegítimo, pautando a sua atuação pela absoluta honestidade e transparência", vinca.