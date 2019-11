Um restaurante foi assaltado este domingo de madrugada na Póvoa de Varzim. Os assaltantes levaram não só a caixa registadora como também artigos de ourivesaria que o dono do estabelecimento tinha na montra.Ao que oconseguiu apurar, o dono do restaurante já tinha tido uma ourivesaria e, por essa razão, mantinha algumas das peças que vendia - inclusive relógios de marcas de luxo - em exposição.O dono não tem para já ideia do valor do prejuízo. A PSP está a investigar o caso.