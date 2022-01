A gerência de um restaurante ‘pronto a comer’ do Funchal, na Madeira, usou a sua página na rede social Facebook para divulgar imagens de um homem, que será responsável pelo segundo furto ao estabelecimento comercial no espaço de apenas dois meses.O ladrão foi apanhado pelo sistema de videovigilância a sair do estabelecimento, durante a noite, com objetos furtados nas mãos. A denúncia online tem o objetivo de "fazer um apelo às pessoas para que denunciem o ladrão à PSP caso se cruzem com ele".