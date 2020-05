Restaurantes de Milfontes preparam-se para reabertura

Alguns dos restaurantes de Vila Nova de Milfontes, Odemira, estão este domingo a realizar os últimos preparativos para o regresso à atividade, condicionada pelas regras do desconfinamento devido à covid-19.

No restaurante Porto das Barcas, no Portinho do Canal, em Vila Nova de Milfontes, foram dois meses com serviço de take-away, mas de muita incerteza, explicou ao CM Sofia Cunha, "foi uma época triste, mas agora queremos que as pessoas regressem alegres e vamos privilegiar o atendimento na nossa esplanada. Estamos muito motivados e cheios de força para abrir na próxima quinta-feira".

Em relação às novas regras, esta responsável considera que "nós aqui já tínhamos muitas regras de higienização e de limpeza dos espaços. Vamos proceder a algumas alterações no serviço e acima de tudo continuar a servir bem e com qualidade, todos os nossos clientes, que são para nós o mais importante".

Em relação ao futuro, esta empresária está confiante, "acredito que as pessoas vão voltar, já temos algumas marcações para o próximo fim de semana e vamo-nos habituar a estas alterações. Vamos reduzir a nossa capacidade para manter as devidas distancias, e acredito que tudo vai correr bem".

No centro de Vila Nova de Milfontes, a Casa dos Amigos do Benfica apostou no serviço de take-away nos últimos meses, mas a partir desta segunda-feira, vai abrir a sala e a esplanada com todas as regras de segurança.

Francisco Santos, o seu proprietário, explicou ao CM que "foram dois meses de muitas dificuldades, apostámos no take-away, na entrega ao domicilio, mas foi difícil porque as receitas baixaram para metade e acredito que vai continuar a ser difícil. É muito complicado trabalhar com a redução de 50% dos lugares, porque as despesas continuam a ser as mesmas e os clientes vão ser menos. Mas vamos apostar na nossa esplanada, acredito que os nossos clientes vão voltar e nós estamos cá para continuar a trabalhar e a ajudar a nossa terra e o nosso país".