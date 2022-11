Restos mortais encontrados no início do mês na Alemanha pertencem a Diana Santos

Os restos mortais encontrados , no início do mês, na cidade alemã de Temmels pertencem a Diana Santos, revelou esta terça-feira a Polícia de Trier. O Ministério Público de Diekirch também confirmou.



Segundo o jornal Contacto, a polícia revela que o resultado do teste de ADN durante as perícias médico-legais no Instituto de Medicina Legal da Universidade de Mainz confirmou a ligação dos membros encontrados na Alemanha com o tronco que tinha sido descoberto em Mont-Saint-Martin, na fronteira francesa com o Luxemburgo, no dia 19 de setembro.





Diana, de 40 anos, natural de Vila do Conde, foi encontrada morta, desmembrada e decapitada, a 19 de setembro, a 70 quilómetros de Temmels. Desconhecem-se as razões que estiveram na origem do brutal homicídio, mas já há um suspeito detido, um homem de nacionalidade marroquina. Alegadamente, o suspeito terá promovido um casamento de conveniência que envolvia a emigrante portuguesa, mas Diana Santos terá quebrado o contrato. A família da vítima, conhecida por cantar em sessões de karaoke, rejeita em absoluto esta versão.