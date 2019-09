Retiradas as coberturas com amianto do Hospital de Aveiro

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) deu esta segunda-feira por concluídas as obras de retirada das coberturas com amianto do Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro.A substituição do fibrocimento nas instalações do Hospital de Aveiro faz parte do projeto de Eficiência Energética do Centro Hospitalar e abrangeu os blocos 6, 7 e 8, o corredor de ligação dos edifícios e ainda a casa mortuária.De acordo com a administração do hospital, a empreitada, cujo valor ultrapassou os 392 mil euros, foi financiada pelo Programa Operacional de Segurança e Eficiência no uso de Recursos (POSEUR) e teve início em maio."Durante este período, o Hospital não fechou nenhum serviço, para o que se teve que proceder a uma programação cuidadosa dos trabalhos, que teve em conta a previsão meteorológica, os dias de menor atividade assistencial, a reorganização de recursos técnicos e humanos e a construção de zonas de passagem alternativas e seguras para profissionais e utentes", salienta a administração hospitalar.Segundo aquela entidade, devido à sensibilidade da obra, "a cada intervenção foram devidamente comunicados, a todo o universo hospitalar, os procedimentos e os cuidados específicos, sempre em articulação com as diretrizes emanadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho e pelo Gabinete de Ambiente e Segurança do Centro Hospitalar do Baixo Vouga".