Mulher detida com droga em creche ilegal no Montijo. 13 menores retirados do local

A PSP acompanhou na manhã desta quarta-feira a CPCJ numa vistoria a um espaço que funcionaria como creche ilegal, no Montijo. No local foi detida uma mulher de 20 anos por tráfico de droga.

As autoridades deslocaram-se ao local por "suspeita de maus-tratos a uma criança e um possível funcionamento ilegal do local como creche".

Fonte da PSP confirmou que a detentora do produto foi detida em flagrante delito e do local, foram retirados 13 menores, entre os 18 meses e os 9 anos. A creche "não apresentava condições de habitabilidade, asseio e segurança para albergar as crianças, acrescido pelo facto de exercer uma atividade sem estar devidamente licenciada e habilitada", refere o comunicado da PSP.



11 dos menores foram entregues aos pais e dois eram familiares da locatória, pertencendo aquele seio familiar.



Durante as diligências foram aprendidas 159 doses de haxixe, pertencentes à mulher, um tabuleiro, uma faca com lamina de 15cm, uma balança, uma tábua de corte, um cachimbo e duas caixas metálicas.