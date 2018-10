Retomada circulação de comboios na Linha de Cascais

Acidente que obrigou a interromper a circulação ocorreu entre as estações de Cascais e S. Pedro.

Por Lusa | 10:02

A circulação de comboios na Linha de Cascais foi retomada pelas 09h25, depois de ter sido interrompida durante cerca de uma hora por causa de um atropelamento que provocou um morto.

Segundo disse a Lusa fonte da CP, o acidente que obrigou a interromper a circulação ocorreu entre as estações de Cascais e S. Pedro.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médico (INEM) esclareceu que o acidente ocorreu a 700 metros da estação do Estoril, no sentido Cascais-Lisboa, e que a vítima mortal é uma senhora de 59 anos.