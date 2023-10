Retomadas buscas no mar e em terra por desaparecidos na Póvoa de Varzim

As buscas por duas pessoas que alegadamente desapareceram no sábado no mar na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, foram retomadas esta segunda-feira, às 8h00, com uma embarcação salva-vidas e duas motas de água, adiantou fonte da Marinha.

Em declarações à agência Lusa, o comandante José Sousa Luís indicou que as buscas estão a decorrer no mar e em terra.

No mar, disse, está a operar uma embarcação salva-vidas da Póvoa de Varzim e duas motas de água. Já em terra, as buscas estão a decorrer com o comando local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, da GNR e da PSP de Vila do Conde.

No domingo, de acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (ANM), as buscas foram interrompidas pelas 20h00 "sem que se tivesse encontrado" as duas pessoas.

Nas operações de busca esteve empenhado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que retomou os trabalhos pelas 15h00, depois de abortar a missão pelas 10h15 devido a condições atmosféricas, nomeadamente nevoeiro.

Associações de pescadores da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, a associação de nadadores-salvadores "Os Golfinhos" e os concessionários das praias também participaram na operação.

Em comunicado divulgado no sábado, a Autoridade Marítima Nacional referiu serem desconhecidas as causas que estiveram na origem da ocorrência, tendo as buscas sido interrompidas ao início da noite sem que tivessem sido encontradas as vítimas.

O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado às 16h52, por um familiar das vítimas, tendo sido iniciadas de imediato buscas no local.