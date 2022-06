Retomadas buscas para encontrar homem desaparecido na barragem do Sordo em Vila Real

As autoridades retomaram esta sexta-feira de manhã as buscas na albufeira da barragem do Sordo, em Vila Real, para encontrar um homem de 55 anos que desapareceu na quinta-feira, alegadamente após ter mergulhado, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, as buscas foram retomadas às 08h30, encontrando-se no local uma equipa de mergulhares dos bombeiros e militares da GNR.

O alerta para o desaparecimento do homem naquela albufeira na freguesia de Parada de Cunhos foi dado pelas 15h00 de quinta-feira por populares, que "viram o homem mergulhar na albufeira e não voltar à superfície", referiu então à Lusa fonte da GNR.