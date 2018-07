Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retomadas buscas para encontrar idosa desaparecida em Serpa

Alerta para o desaparecimento da mulher, que sofre de doença de Alzheimer, foi dado no sábado.

Por Lusa | 11:30

As buscas para encontrar uma idosa desaparecida, desde sexta-feira, em Serpa, Beja, foram retomadas esta segunda-feira de manhã e envolvem 11 operacionais e sete veículos, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o terceiro dia de buscas foi retomado esta segunda-feira às 08h34 e envolve sete militares apoiados por cinco veículos da GNR e quatro operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Serpa.



As buscas decorrem na cidade de Serpa, no distrito de Beja, onde a idosa de 72 anos reside sozinha e foi vista pela última vez, na Praça da República, às 16:00 de sexta-feira, disse o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Beja da GNR, capitão Daniel Ferreira.



De acordo com o CDOS de Beja, o alerta para o desaparecimento da mulher, que sofre de doença de Alzheimer, foi dado no sábado de manhã por uma filha e as buscas começaram de imediato.



As buscas envolveram equipas cinotécnicas da GNR durante o fim de semana, mas hoje decorrem só com militares e operacionais da guarda e dos bombeiros, indicou o capitão.