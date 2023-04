Retomadas buscas por homem desaparecido em Ovar

As buscas pelo homem desaparecido no mar, em Ovar, entre as praias de Ovar e Esmoriz, na terça-feira, foram retomadas, esta quarta-feira.A Polícia Marítima de Aveiro, Autoridade Marítima, bombeiros de Esmoriz, Ovar e Concelho de Espinho estão no local.O navio hidrográfico D. Carlos I, da Marinha Portuguesa, também foi acionado para integrar as operações de buscas. Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que também esteve envolvido, na terça-feira, nas primeiras horas de buscas, foi mobilizado para o dispositivo desta quarta-feira.