Retomadas buscas por homem desaparecido na barragem de Montargil

As autoridades retomaram esta segunda-feira as buscas para tentar encontrar um homem de 33 anos desaparecido desde sábado na barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), informou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à agência Lusa que as operações, suspensas às 19h40 de domingo, foram retomadas esta segunda-feira por volta das 08h00.

No sábado, a filha deste homem, uma menina, de cinco anos, também foi resgatada da barragem, ainda com vida, mas acabou por morrer.

Fonte da GNR disse que, de acordo com relatos de testemunhas, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha na albufeira perto do parque de campismo.

"O senhor estava na água, a nadar e a menina estaria no barco. As testemunhas não se aperceberam do que é que aconteceu a seguir, mas viram o corpo da menina na água e foram uns banhistas que a conseguiram retirar para terra, inconsciente, e depois foram efetuadas manobras de reanimação", relatou na altura a fonte policial.

O alerta para esta situação foi dado aos bombeiros às 15:06 de sábado.

Ao longo do dia de domingo, a operação de socorro e busca mobilizou um total de 19 operacionais, apoiados por oito veículos e quatro embarcações.

Além de vigilância por terra, a operação conta com buscas subaquáticas por mergulhadores das corporações de bombeiros de Gavião, Ponte de Sor e Avis, indicou o CDOS.