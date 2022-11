Embarcação de homem desaparecido no rio Tejo em Vila Velha de Ródão já foi encontrada

As buscas por um homem de 38 anos que desapareceu este sábado, no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, foram retomadas na manhã deste domingo, por volta das 7h30. A embarcação em que seguia o homem foi encontrada durante a manhã, mas ainda não existem pistas sobre o desaparecido.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco o homem foi dado como desaparecido, após o afundamento da embarcação em que seguia. Segundo testemunhas, estavam três pessoas na embarcação que afundou, sendo que apenas duas delas conseguiram voltar para terra.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17h28 de sábado, "por um popular que se apercebeu do sucedido".

O homem "estava [a bordo] de um bote que se terá afundado", referiu a fonte à agência Lusa.

Após o alerta, os bombeiros iniciaram as operações de busca que foram suspensas pelas 20h50 de sábado, devido à falta de visibilidade e condições, mas foram retomadas este domingo às 7h30.

Segundo o CDOS de Castelo Branco, o homem está a ser procurado por 12 elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão e de Castelo Branco, que estão no local com cinco viaturas e uma embarcação, mergulhadores e militares da GNR.