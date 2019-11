Localizado corpo de homem desaparecido após cair em pedreira em Vila Viçosa

Foi localizado o corpo do homem desaparecido após cair em pedreira em Vila Viçosa, segundo avançou aofonte oficial do CDOS de Évora.As operações de busca e resgate do manobrador da máquina que caiu no sábado numa pedreira, em Vila Viçosa (Évora), foram retomadas este domingo, às 09h00, com reforço de meios, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que as operações foram reforçadas com mais mergulhadores dos bombeiros e da GNR e uma equipa cinotécnica também da GNR, depois de as buscas terem sido interrompidas ao final da tarde de sábado.

Segundo a mesma fonte, as operações de socorro mobilizavam hoje, às 09h00, três dezenas de operacionais, com o apoio de 15 veículos, dos bombeiros de Vila Viçosa e de Alandroal, com um mergulhador, da Força Especial de Proteção Civil, com seis mergulhadores, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, com diversas valências e mergulhadores.