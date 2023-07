Retomadas buscas por idosa de 84 anos desaparecida em Ponte de Lima

As buscas pela idosa de 84 anos que desapareceu na noite deste domingo, em Ponte de Lima, foram retomadas esta terça-feira.Maria Teixeira foi vista pela última vez este domingo a tarde, na igreja onde decorriam as festas em honra de São Pedro, na localidade de Vitorino de Piães.No terreno encontram-se militares da GNR e equipas de salvamento. Estão a ser batidas todas as zonas junto ao local onde a mulher foi vista pela última vez.Ao que oapurou, Maria vestia uma camisola escura e uma saia castanha no dia do seu desaparecimento.