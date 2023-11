Retomadas buscas por mulher que desapareceu junto ao Cabo Raso

As buscas para encontrar a mulher de 29 anos que desapareceu na sexta-feira à noite ao largo do Cabo Raso, em Cascais, foram este sábado retomadas, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a mesma fonte, a mulher terá sido arrastada por uma onda, quando caminhava junto ao Cabo.

"Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, estão empenhadas, por via marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais e o navio NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, e, por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e da Proteção Civil de Cascais", afirmou a Autoridade, em comunicado.

O alerta para o incidente foi dado pelas 17h30, para a queda de duas pessoas ao mar, junto as falésias do Cabo Raso em Cascais, distrito de Lisboa. Ao que o CM apurou, as vítimas estariam a tirar fotografias no momento da queda.

Em comunicado, a AMN referiu que as duas pessoas se encontravam a caminhar junto ao Cabo Raso, tendo sido arrastadas por uma onda, "acabando a mulher por desaparecer no mar".

"À chegada ao local constatou-se que o homem tinha conseguido chegar a terra pelos próprios meios, com a ajuda de populares, apresentando ferimentos ligeiros, tendo sido assistido pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais e, posteriormente, transportado para uma unidade hospitalar pelo INEM", detalhou a AMN.

As buscas pela mulher, de nacionalidade colombiana, foram iniciadas por mar, através da Estação Salva-vidas de Cascais, e por terra, pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Cascais.