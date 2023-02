Retomadas buscas por pescador de 38 anos que desapareceu no mar em Sines

As autoridades retomaram esta segunda-feira, às 07h30, as buscas para tentar encontrar um pescador, de 38 anos, que está desaparecido no mar ao largo da orla costeira de Sines (Setúbal), desde sábado, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou à agência Lusa que a operação "foi retomada ao início da manhã, por volta das 07h30".

Para já, estão envolvidos seis operacionais, apoiados por uma viatura terrestre da Polícia Marítima, uma embarcação salva-vidas e uma mota de água do Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), precisou.

No sábado, o pescador estava a praticar pesca submarina, mas, por volta das 22h00, foi dado às autoridades o alerta para o seu desaparecimento, revelou à Lusa, na altura, o mesmo comando sub-regional da Proteção Civil.

No dia seguinte, as buscas também acabaram por ser suspensas ao fim do dia sem sucesso, tendo envolvido três mergulhadores forenses, meios do ISN e Polícia Marítima, auxiliados por uma moto de água, duas embarcações, duas viaturas terrestres, além de um meio aéreo da Força Aérea.

O comandante da Polícia Marítima de Sines, Luís Filipe Duarte, disse à Lusa que as buscas iriam prosseguir esta segunda-feira por terra e por mar.

"Vamos continuar as buscas com o mesmo dispositivo e vamos alargar as mesmas para a parte norte da praia", acrescentou.