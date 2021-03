Retomadas buscas por pescador desaparecido desde sábado em Sesimbra

As operações de busca do pescador desaparecido desde sábado em Sesimbra foram retomadas esta segunda-feira de manhã, mas até agora sem êxito, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, nas operações de busca estão envolvidos elementos dos bombeiros voluntários de Sesimbra e da Polícia Marítima, além de viaturas botes e drones.

Contudo, cerca das 13h30, o pescador desaparecido ainda não tinha sido localizado, acrescentou a fonte.

Nas operações de busca realizadas no domingo estiveram também envolvidos um helicóptero da Força Aérea e um navio da Marinha.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revelou que o piquete do comando local da Polícia Marítima de Setúbal recebeu o alerta do desaparecimento, pelas 22h30 de sábado, através de um conhecido do pescador.

Segundo as autoridades, foram de imediato para o local elementos da Polícia Marítima e dos bombeiros voluntários de Sesimbra, que fizeram buscas, tendo localizado a viatura do pescador.

As operações de buscas estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Setúbal.