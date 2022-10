Reunidas 7.500 assinaturas para petição que visa repor o poder de compra das pensões

Um grupo de pessoas, que considera a situação dos reformados "inaceitável, reuniu 7.500 assinaturas para apresentar uma petição à Assembleia da República com o título "Repor o poder de compra das Pensões", disse este domingo Isabel Gomes.

Segundo Isabel Gomes, que integra o grupo de 35 pessoas que se juntaram nesta iniciativa, as assinaturas serão entregues na segunda-feira, pelas 11h00, para sustentar a petição que se encontra na 10.ª Comissão (Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão) com o n.º 58/XV/1ª.

"É inaceitável a situação de reformados cuja pensão não teve qualquer atualização há mais de 10 anos", consideram os autores do documento.

Recordam que a valorização de todas as pensões, substitutivas do rendimento do trabalho para todos os que passam à condição de reformados/aposentados, é no âmbito da Segurança Social - pública, universal e solidária - indissociável da atualização anual dos seus montantes, garantindo o poder de compra de todas as pensões, seja das que tem baixos valores, seja das que resultam de carreiras contributivas mais longas e com maiores descontos.

"Só com o cumprimento deste pressuposto será possível assegurar que ao aumento da esperança média de vida corresponda o direito à reforma e a uma pensão anualmente valorizada", referem.

Os autores da petição consideram que não são as medidas tomadas em setembro nem as apresentadas em Orçamento de Estado, que cobrem os 19% de aumentos nos bens alimentares.