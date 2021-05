Miguel Poiares Maduro, antigo ministro no Governo de Passos Coelho, defendeu esta quinta-feira em tribunal que as revelações do ‘Football Leaks’ contribuíram para um maior escrutínio no mundo do futebol.Os documentos revelados por Rui Pinto são de “interesse público”, realçou o jurista, que fez parte do comité de governação da FIFA, entre 2016 e 2017. “Infelizmente continua a existir uma cultura de opacidade nas organizações de futebol, que funcionam com muito pouco escrutínio público. É isso que propicia à criminalização”, disse.