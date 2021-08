Os elementos recolhidos por Rui Pinto - e divulgados no Futebol Leaks -, a par dos inúmeros dados de que dispunha nos discos rígidos apreendidos pela Polícia Judiciária na Hungria, levam a consolidar as suspeitas das autoridades de que terão sido cometidos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais nos negócios que envolveram o Portimonense e o Futebol Clube do Porto.