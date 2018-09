Revelada identidade de mulher de jihadista português na Síria

Fábio Poças e Ruzina Khanam casaram em Londres e tiveram uma filha.

Foi revelada a identidade de uma das mulheres de Fábio Poças, o jihadista português conhecido por Abdurahman Al Andalus. De acordo com o jornal The Sunday Times trata-se de Ruzina Khanam, uma britânica nascida em Londres em 1992, filha de um casal originário do Bangladesh.



Tal como a SÁBADO já tinha revelado – e o próprio admitido numa entrevista exclusiva –, na Síria, onde se juntou ao auto-proclamado Estado Islâmico, Fábio Poças tinha três mulheres.



Uma era a portuguesa natural da Holanda Ângela Barreto. Outra uma mulher que tinha conhecido em território sírio e que já tinha uma criança. A primeira era então Ruzina Khanam.