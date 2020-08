Revolta com multidão em festas junto à praia de Viana do Castelo

Há uma semana que, todas as madrugadas, mais de 400 jovens se juntam para beber e dançar em parques de estacionamento de diversas praias e zonas de lazer de Viana do Castelo.



O grupo vandaliza infraestruturas de praia, o que está a revoltar os concessionários. Além do ruído e do muito lixo deixado, há também o risco da transmissão do coronavírus.





É que os vídeos publicados por muitos dos participantes, através das redes sociais, mostram os jovens sem máscara.

"Desde quinta-feira passada que durmo no bar, caso contrário, já me tinham deitado fogo a isto tudo", desabafa o dono de um estabelecimento junto a uma praia, que pede para não ser identificado com receio de vingança. Não é caso único. As infraestruturas da praia da Arda, em Afife, têm sido também vandalizadas. "Urinam contra as portas; arrancam os paus no estacionamento, deixam garrafas de vidro espalhadas por todo o lado, umas partidas, outras não. Tem sido um pandemónio por estes dias", descreve uma funcionária.

Ao que apurou o Correio da Manhã, o grupo começa as festas pelas 02h00, na praia de Moledo, em Caminha. Desmobilizou quando a GNR surge e segue para o Monte de Santo Antão. Depois, para outras praias, como a praia da Arda, onde fica até às 07h00.

Fonte do comando da GNR de Viana do Castelo garantiu ao CM que tem feito o grupo desmobilizar e que já identificou "dezenas de jovens" devido a esses ajuntamentos.