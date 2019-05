Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Revolta e raiva contra suspeito de homicídio de mulher no Algarve

Familiares de Sónia deram murros e pontapés e atiraram objetos contra a viatura que levava o homem, à saída do tribunal.

Por João Mira Godinho | 01:30

Familiares e amigos de Sónia Ribeiro, a mulher, de 37 anos, encontrada morta em casa, em Vila Real de Santo António, na quinta-feira, não esconderam a revolta e a raiva contra o principal suspeito do homicídio, esta sexta-feira, quando o homem deixava o tribunal da cidade, por volta das 18h15.



José Santos, 33 anos, com quem Sónia manteve uma relação de namoro, ficou em prisão preventiva depois de ser ouvido por um juiz de Instrução Criminal, ao longo da tarde.



"Assassino, assassino", gritaram os populares, mal viram o carro com o suspeito a sair da garagem do tribunal num carro da PJ.



Depois, tentaram de todas as formas atingir o homem. Com murros e pontapés na viatura ou atirando objetos - incluindo o tripé da equipa de reportagem da CMTV, que atingiu e partiu um vidro do veículo.



José Santos chegou ao tribunal pelas 15h00 mas, nessa altura, uma manobra de diversão por parte das autoridades acabou por impedir que familiares e amigos de Sónia vissem o suspeito.



Depois ainda tentaram entrar no edifício, mas um cordão policial impediu-os de concretizarem essa intenção.



Segundo os familiares da vítima, José ameaçava com regularidade Sónia. "Ele disse que a ia matar", garantiu ao CM um irmão. Já uma irmã assegurou que, na quinta-feira, a mulher foi encontrar-se com o suspeito, por volta das 10h00.



O corpo de Sónia viria a ser encontrada pela filha mais velha, com várias perfurações, mas a mulher terá sido estrangulada.