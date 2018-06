Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Pires é o novo comandante dos Bombeiros do Estoril

Corporação não tinha comandante desde o dia 8 de fevereiro de 2017.

Por Daniela Vilar Santos | 16:11

Ricardo Pires, de 35 anos, é o novo comandante dos Bombeiros do Estoril, em Cascais. A corporação ficou sem comandante no dia 8 de fevereiro de 2017 quando Hugo Santos ocupou o lugar de 2.º Comandante Operacional Distrital de Lisboa da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Ricardo, licenciado em enfermagem, toma este domingo posse na corporação do Estoril. Bombeiro desde 1997, desempenhou funções nos quartéis da Parede e Carcavelos e São Domingos de Rana, foi Operador no Centro de Coordenação Operacional de Bombeiros em Almoçageme, Operador de reforço no Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, Comando Nacional de Operações de Socorro, operador no Centro de orientação de Doentes Urgentes de Lisboa e Tripulante de Ambulância do INEM.



O comandante é ainda formador externo da Escola Nacional de Bombeiros na área do Salvamento e Desencarceramento, formador do INEM na área do Suporte Básico de Vida, Tripulante de Ambulância de Transporte e Socorro e ainda formador de vários cursos internacionais.