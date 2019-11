Ricardo Rio recorda promessa a Salvador

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, garantiu, esta terça-feira, no segundo dia do julgamento que senta no banco dos réus Mesquita Machado, ex-autarca de Braga, e António Salvador, presidente do Sp. Braga e da Britalar - que ganhou o polémico concurso para a exploração do estacionamento nas ruas da cidade -, que "ninguém tinha conhecimento público do alargamento da concessão". "Só havia duas páginas de informação com a possível expansão, que seria em quatro fases", referiu.O autarca do PSD confirmou que se tratava de "um documento interno a que ninguém tinha acesso" e que só o viu "depois de tomar posse e porque o foi procurar".Mesquita Machado e António Salvador estão acusados de prevaricação, depois de a empresa de Salvador ter apresentado uma proposta que venceu o concurso público por ter oferecido mais um milhão de euros do que os restantes concorrentes pelo mesmo serviço."Quando tomei posse, numa reunião com António Salvador, ele disse-me que só tinha concorrido porque tinha a garantia de que a concessão iria ser alargada a 90 ruas", triplicando o número de lugares da concessão inicial.O Ministério Público socorreu-se do depoimento que Ricardo Rio prestou no inquérito para confirmar que "a garantia teria sido dada por Mesquita Machado". Ricardo Rio disse, esta terça-feira, não se recordar de quem dera a informação a Salvador, mas acrescentou que "para haver essa garantia, só se fosse do presidente".