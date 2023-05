São quase 700 páginas de uma decisão que arrasa Ricardo Salgado. O ex-banqueiro, de 78 anos, foi condenado, no ano passado, a seis anos de cadeia por três crimes de abuso de confiança, no âmbito de um processo separado da ‘Operação Marquês’. Mas os juízes da Relação de Lisboa consideram que a pena foi “demasiado benévola” e condenaram esta quarta-feira o ex-presidente do BES a oito anos de prisão efetiva.









