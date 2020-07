Ricardo Salgado e mais onze acusados de associação criminosa no caso BES

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Doze pessoas singulares e cinco pessoas coletivas foram esta terça-feira acusadas pelo Ministério Público (MP) do crime de associação criminosa no caso do Universo Grupo Espírito Santo (GES), processo em que ao todo foram acusados de vários crimes 25 arguidos (18 singulares e sete empresas). Ricardo Salgado, sendo o então líder do BES e do GES, será um dos arguidos acusados do crime de associação criminosa.