Ricardo Salgado já está na Suíça para passar o Natal e Ano Novo com a família

O antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, viajou, este sábado, em classe executiva com a mulher, num voo que partiu de Lisboa para Genebra, na Suíça, onde vai para passar o Natal e a Passagem de Ano na companhia da família.O ex-banqueiro informou a justiça desta viagem, na qual vai estar com a filha, o genro e os netos até ao início do próximo ano. Já não é a primeira vez que Salgado viaja na época natalícia, sendo algo frequente em anos anteriores Recorde-se que Ricardo Salgado está a responder por três crimes de abuso de confiança por alegadas transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês.Em outubro, a defesa do antigo banqueiro apresentou um requerimento para a suspensão do processo