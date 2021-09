São centenas de páginas de contestação aos crimes de que é acusado. A defesa de Ricardo Salgado apresentou esta segunda-feira o requerimento de abertura de instrução (RAI) no âmbito do processo BES, cuja acusação foi deduzida há mais de um ano.O documento foi entregue no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) já fora do prazo (terceiro dia útil de multa), mas foi aceite mediante o pagamento de coima.