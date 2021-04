Após o reinício do ano judicial - quando a instrução do processo BES chegar aos tribunais - Ricardo Salgado já tem menos possibilidades de ficar com Carlos Alexandre à frente do seu processo.O ex-banqueiro, conhecido como ‘o dono disto tudo’, pediu várias vezes o afastamento daquele juiz e a previsível reorganização do Tribunal Central de Instrução Criminal (Ticão) ou a sua eventual ...