José Maria Ricciardi ficou tão satisfeito com o investimento de Álvaro Sobrinho no Sporting, em 2012, que não resistiu a manifestar o seu apreço ao ex-presidente do BES Angola (BESA).



Em mensagem enviada ao banqueiro luso-angolano, Ricciardi defendeu que o Sporting devia fazer uma estátua a Sobrinho junto do Estádio de Alvalade.









