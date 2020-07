Ricciardi: "Se Ricardo Salgado tivesse saído, o BES ainda existia"

Depois de conhecer o teor da acusação do Ministério Público no processo do Grupo Espírito Santo (GES), José Maria Ricciardi, primo de Ricardo Salgado, não tem dúvidas: "Se Salgado tivesse saído [da liderança do BES], se calhar, o GES já não existia, porque o buraco [financeiro] era grande, mas o BES ainda existia." E acrescentou: "Salvava-se o banco e um conjunto de terceiros que tiveram prejuízos, clientes lesados e trabalhadores."



No final de 2013, Ricciardi defendeu que Salgado devia ser afastado da liderança do BES, devido à falta de transparência do modelo de governação do BES e do GES, e ao famoso presente de 14 milhões de euros que o banqueiro recebeu de José Guilherme, empresário da Amadora, a título de liberalidade.

A dimensão das fraudes e o número de crimes referidos na acusação do Ministério Público surpreendeu Ricciardi: "Nem nos meus piores sonhos imaginei que isto fosse tão mau", disse ao CM o ex-administrador do BES e ex-presidente do BESI. Por isso, sublinha: "Se eu soubesse a extensão das fraudes e dos crimes, toda esta capacidade fraudulenta que foi desenvolvida por ele [Salgado] e por outros, eu tinha sido mais atuante e tinha pressionado mais ainda para a sua saída do BES."

Perante as revelações da acusação do Ministério Público, Ricciardi refuta as críticas daqueles que manifestaram surpresa por ele, sendo administrador do BES e membro do Conselho Superior do GES, não ter conhecimento do que se passava no GES. "Eu era administrador do BES mas se o Ministério Público, com a Autoridade Tributária, demorou seis anos a apurar responsabilidades, como é que eu ia saber do que se passava?"

Para esclarecer esta situação, Ricciardi concluiu: "Eu sabia 3% a 5% da realidade. Os outros [membros da família Espírito Santo] não fizeram nada, eu ainda tentei fazer alguma coisa."

No final de 2013, Ricciardi e Salgado envolveram-se numa guerra por causa da sucessão na liderança no BES e no GES. A disputa terminou com um acordo em que Salgado permaneceu na presidência, mas, a partir de 2014, o GES entrou em colapso financeiro e contagiou o BES, levando o banco a ser alvo da medida de resolução do Banco de Portugal em agosto desse ano.

