Rifas sorteiam abraços e bicas com reclusos na cadeia de Aveiro

A Pastoral Penitenciária, ação da Igreja Católica que dá apoio espiritual e social aos reclusos das cadeias nacionais, está a organizar uma venda de rifas para ajudar os presos da cadeia de Aveiro. Os fundos recolhidos (cada rifa posta à venda custa um euro), servirão para adquirir vestuário, calçado, entre outros bens para os presos. E os prémios são diversos. Quem acertar no número sorteado (a definir a seis de Janeiro do próximo ano), ganha uma visita guiada à prisão de Aveiro. Numa comunicação assinada pelo padre que organiza esta atividade, e a que o CM teve acesso, fica definido que esta visita será apenas pelas zonas que o diretor da prisão de Aveiro autorizar.

O segundo prémio consiste na tomada de um café com um recluso a escolher pelos Serviços Prisionais, a quem o vencedor poderá dar um abraço.

O terceiro premio, por fim, será uma tshirt rubricada pelos reclusos.

Segundo a comunicação interna que define as condições do concurso, chamado "Levanta-te e Abraça os Reclusos", esta iniciativa está a ser organizada pela equipa de apoio espiritual aos reclusos da cadeia de Aveiro, que conta atualmente com uma lotação de 82 reclusos.

As inscrições podem ser feitas por telemóvel ou através de um endereço de email.

O CM contactou a Direção-Geral dos Serviços Prisionais para obter uma reação a esta iniciativa. Recebemos como resposta que "esta é uma atividade desenvolvida no âmbito das atividades da Pastoral Penitenciária, proposta pelo assistente religioso do Estabelecimento Prisional de Aveiro e que é devidamente enquadrada e acompanhada pelo estabelecimento prisional."