Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Risco de derrocada na Igreja das Mercês em Évora

PS acusa executivo da CDU de nada ter feito para minimizar os riscos da estrutura.

Por Pedro Galego | 08:39

A Proteção Civil considera que há risco de derrocada de partes da fachada da Igreja das Mercês, em Évora.



O monumento de 1670, e Imóvel de Interesse Público, sofreu o impacto das obras de um hotel que fica paredes-meias, em 2013, e aguarda obras de conservação e medidas de segurança no local, no Centro Histórico da cidade.



O alerta para as conclusões do relatório (elaborado em maio) foi feito pela vereadora socialista, da oposição, Elsa Teigão.



O documento diz que existe "uma maior e generalizada deterioração dos rebocos" da igreja, com "queda de pedaços" e "ameaça de queda de outros" da fachada principal, e "mau estado generalizado dos telhados".



O edifício "não garante condições de segurança exigidas para a população em circulação no local", pelo que "urge proceder de imediato" à "vedação em toda a fachada no espaço público" e à criação de "condições de segurança", sugere a Proteção Civil.



"O que espera o executivo da Câmara de Évora que aconteça para agir?", questiona a vereadora do PS.



Já o vice-presidente da câmara, João Rodrigues (CDU), lembrou que "a responsabilidade" relativa cabe à Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), mas disse ter dado já indicações para vedar a circulação junto ao local.



Chegaram a estar previstas obras, mas a DRCA e a empresa proprietária do hotel não chegaram a acordo, tendo o processo seguido para tribunal, que ainda não se pronunciou.



"Estamos a preparar um projeto de contenção, para prevenir algum incidente [...], a vedação da fachada pode ser feita quando a câmara quiser", afirma Ana Paula Amendoeira, diretora regional de Cultura do Alentejo.