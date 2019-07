Risco de incêndio elevado, muito elevado e máximo na maior parte do País

Dez concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco e Portalegre apresentam esta quarta-feira um risco máximo de incêndio, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A maior parte de Portugal continental tem esta quarta-feira um risco elevado, muito elevado ou máximo, o mesmo devendo suceder até sexta-feira.

Esta quarta-feira, apenas o norte e o litoral de Portugal continental tem em geral um risco reduzido e moderado.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o muito elevado o segundo nível mais grave.



Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



O IPMA prevê para esta quarta-feira a subida acentuada da temperatura máxima e nebulosidade em alguns locais da faixa costeira do Centro e Sul.