Aumentar o suplemento de serviço e risco na PSP e na GNR teria um custo anual de 154 milhões de euros. As contas, às quais o CM teve acesso, são do Governo e foram feitas na véspera da manifestação que promete reunir mais de 10 mil agentes e militares, de norte e sul do País, que vão desfilar desde o Largo do Carmo até à Assembleia da República.









