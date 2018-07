Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rixa de gangs a tiro e à facada em Lisboa

A polícia não procedeu a detenções e não conseguiu apreender qualquer arma.

08:14

Confrontos entre várias pessoas assombraram a noite de segunda-feira no bairro do Armador, em Chelas, Lisboa.



E dois homens acabaram por dar entrada no Hospital de São José: um com ferimentos de chumbos, vítima de disparo de caçadeira, e outro com golpes desferidos por arma branca no corpo.



O alerta chegou às autoridades às 23h30, dando conta de distúrbios na avenida Virgílio Ferreira. A chegada da polícia fez cessar o confronto, tendo sido possível apurar que havia dois feridos, que não correm risco de vida.



