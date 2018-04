Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rixa de primos em baile acaba com tiro na cabeça

Pedro Guiomar esteve cinco horas fechado em casa com a mulher e dois filhos até se entregar à GNR.

Por Francisco Palma Carvalho | 01:30

O desentendimento entre os dois primos começou na noite de sábado durante o baile da Pinha, na aldeia de Rio de Moinhos, Aljustrel. E terminou já na manhã deste dmingo quando Pedro Guiomar, de 38 anos, pegou numa arma de fogo e atingiu com um tiro na cabeça André Sequeira, de 30 anos, quando este seguia de carro para casa.



A vítima ficou em estado considerado grave, mas ainda conseguiu caminhar até casa. Foi depois transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, onde se encontra com prognóstico estável.



Após o disparo, o agressor deslocou-se também a pé cerca de 50 metros até à sua residência. Barricou-se depois com a mulher e os dois filhos, de 10 e 12 anos, durante cinco horas. E acabou por se entregar à GNR.



A tentativa de homicídio ocorreu às 07h20. Em Rio de Moinhos ninguém consegue justificar este crime, até porque a vítima e agressor são considerados dois homens "tranquilos". "São pessoas impecáveis. Para um deles fazer o que fez teve que ser provocado. Mas não sei até que ponto", disse ontem ao CM um amigo do agressor.



O caso está agora a ser investigado pela Judiciária.



GNR montou perímetro de segurança

Os militares da GNR acabaram por montar um perímetro de segurança junto à casa do agressor e cortaram várias ruas de Rio de Moinhos. Pedro Guiomar entregou-se sem oferecer resistência. O CM apurou que nunca colocou a sua família em perigo.



Foi depois conduzido para o posto da GNR de Aljustrel onde vai aguardar pelo primeiro interrogatório judicial. As operações de socorro mobilizaram 14 operacionais e o helicóptero do INEM.