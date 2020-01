Rixa em bar de Lisboa fere dois homens

Dois homens, um chileno e outro norte-americano, acorreram este domingo, pelos próprios meios, ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após terem ficado feridos numa rixa num bar.Segundo fonte oficial da PSP disse ao, os dois homens foram expulsos do bar Copenhaga, no Cais de Sodré, após se terem envolvido numa rixa com outro grupo.Os dois deslocaram-se à esquadra da PSP do Campo Grande, onde apresentaram queixa por agressões, procurando depois apoio médico.O norte-americano tinha um ferimento grave num olho.