Rixa em restaurante de Sesimbra deixa proprietário, mulher e dois filhos feridos

Uma rixa num restaurante em Sesimbra, que envolveu mais de 20 pessoas, deixou esta segunda-feira o proprietário do estabelecimento, a mulher e dois filhos feridos.Ao que oapurou, o desacato iniciou-se quando um grupo de sete pessoas foi recusado pelo proprietário a entrar no estabelecimento devido ao mesmo se encontrar cheio. O grupo terá tentado entrar ainda assim, sem máscara, desrespeitando as regras sanitárias a que a pandemia obriga.Posteriormente terão chegado outros elementos do grupo e começaram a agredir o proprietário e a família do mesmo.O proprietário foi transportado posteriormente ao hospital.