Rixa em stand em Arruda dos Vinhos acaba em internamento por ataques de ansiedade

Dono do stand apontou uma pistola a um cliente.

Por Miguel Curado | 08:43

Dois homens, de 41 e 43 anos, tiveram de ser internados no Hospital de Vila Franca de Xira, com aparentes ataques de ansiedade, após ambos se terem envolvido num desentendimento com armas de fogo num stand de automóveis em Arruda dos Vinhos.



O incidente ocorreu pelas 17h00 de segunda-feira. O homem mais novo, dono do stand, apontou uma pistola ao outro, cliente.



A PSP foi chamada por testemunhas e prendeu o dono do stand, pelos crimes de ameaças e posse de arma ilegal.