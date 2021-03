Uma rixa com 50 pessoas, no bairro Padre Cruz, em Lisboa, resultou na detenção de três homens, de 21, 29 e 30 anos, por posse de armas ilegais, anunciou esta quarta-feira a PSP. A rixa ocorreu no domingo.



Os agentes foram insultados por quatro homens que entraram à pressa num carro (onde estava uma arma no chão), seguido de outro com duas mulheres a quem passaram uma arma.

