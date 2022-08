, situado na Rua Central de Gandra, em Paredes.



Uma rixa, na madrugada deste sábado, no exterior do bar Praxe em Gandara, em Paredes, causou um grande alvoroço nos moradores.A GNR foi chamada ao local e investiga o caso. O alerta foi dado às 06h00.Testemunhas no local referiram que se ouviram disparos mas ainda não há identificados.Recorde-se que em maio, Diogo Pereira , de 25 anos, morreu baleado na cabeça dento do mesmo bar