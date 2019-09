Rixa entre famílias em Évora acaba aos tiros

Foi na madrugada do dia 3 que os residentes no bairro dos Canaviais em Évora, acordaram em sobressalto ao som de disparos com armas de fogo. "Já não é a primeira vez", diz um morador que não quis ser identificado. "Já a semana passada aconteceu o mesmo", acrescentou.

Ao que o CM apurou, tratou-se de um rixa antiga entre duas famílias que está a tomar proporções alarmantes. Os moradores estão assustados e sentem-se inseguros.

O bairro dos Canaviais é um bairro dormitório na periferia da cidade de Évora.

O CM contactou a GNR que fez saber que está a investigar o caso e que vai reforçar o patrulhamento no local.