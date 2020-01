Homem esfaqueado em rixa entre irmãos em Amarante

Um homem foi esfaqueado e sofreu ferimentos graves durante uma rixa entre irmãos, na madrugada deste domingo, em Amarante. A vítima ficou com ferimentos na cara e nas costas.Segundo o que oapurou junto de familiares da vítima, o agressor já foi detido pela Polícia Judiciária.Aquando do desentendimento entre os dois irmãos, o agressor estaria alcoolizado e sob efeito de estupefacientes. A mãe dos dois irmãos assistiu a esta rixa.O homem ferido foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, durante a tarde deste domingo ia ser submetido a uma cirurgia.Em atualização