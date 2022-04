A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o tiroteio que se seguiu a uma rixa entre jovens, junto à discoteca Lagares, em Amares, na madrugada de sábado para domingo.





Ao que o CM apurou, dois grupos de jovens, oriundos da zona do Porto e aparentemente rivais, desentenderam-se no interior da discoteca. Rapidamente, os seguranças do espaço colocaram os jovens na rua. Uma vez no exterior, desencadeou-se uma cena de pancadaria que só terminou com o disparo de quatro tiros. Ninguém ficou ferido e a PJ investiga.